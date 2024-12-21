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Кубанский казачий хор исполнил любимую песню экс-канцлера ФРГ

Кубанский казачий хор исполнил композицию, которую пел на дне рождения Шрёдера
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Нина Зотина/РИА Новости

Кубанский казачий хор еще раз исполнил одну из любимых песен экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера после слов президента России Владимира Путина о выступлении коллектива на дне рождения немецкого политика. Видео исполнения опубликовало РИА «Новости».

19 декабря во время прямой линии Путин вспомнил день рождения Шрёдера в 2004 году, когда хор выступил на немецком языке. В коллективе уточнили, что тогда хор исполнил композицию на родном для Шредера диалекте.

«Кубанский казачий хор, побывавший на всех континентах, более чем в ста странах, всегда старается исполнить песню не только на языке страны, в которую приехал, но и на диалекте конкретного места пребывания. <...> Это песня Niedersachsenlied, она как негласный гимн Германии, как наша «Славянка», — рассказали в хоре.

По словам Путина, позже немецкие чиновники признавались, что им стыдно за то, что только русские казаки пели на немецком, а коллективы из Германии исполняли песни на английском.

Ранее в Германии заявили, что стыдятся экс-канцлера Шрёдера из-за Путина.

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