Постоянное представительство Забайкальского войскового казачьего общества (ЗВКО) начало работу в таиландском городе Паттайя. Об сообщил руководитель ассоциации «Ручич» и партнерского Русского дома Россотрудничества Олег Кабалинов в беседе с ТАСС.

«По приказу атамана ЗВКО казачьего генерала Сергея Боброва в Таиланде было организовано представительство Забайкальского казачьего общества, которое будет выполнять функцию сохранения и продвижения культурного наследия, истории и традиций России среди проживающих здесь соотечественников», — сказал Кабалинов.

Он уточнил, что представительство будет организовывать лекции и курсы для молодых соотечественников. По словам Кабалинова, это необходимо для сохранения ценностей семьи и любви к своему отечеству.

В конце 2025 года Кубанский казачий хор исполнил одну из любимых песен экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера после слов президента России Владимира Путина о выступлении коллектива на дне рождения немецкого политика.

19 декабря во время прямой линии президент России Владимир Путин вспомнил день рождения Шрёдера в 2004 году, когда хор выступил на немецком языке. В коллективе уточнили, что тогда хор исполнил композицию на родном для политика диалекте.

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