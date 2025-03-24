В Турции опровергли данные о проникновении протестующих в резиденцию Эрдогана

Администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана опровергла сообщения в СМИ о проникновении участников акций протеста в Анкаре в резиденцию турецкого лидера. Об этом передает РИА Новости.

«Никакой ситуации, когда демонстранты входят в президентский комплекс, не существует. Пожалуйста, не полагайтесь на дезинформационный контент, направленный против мира и стабильности нашей страны», — говорится в заявлении.

19 марта был задержан мэр Стамбула Экрем Имамоглу. Его обвинили в коррупции и арестовали на следующие четыре дня. На этом фоне курс турецкой лиры рекордно рухнул, основные соцсети и мессенджеры были заблокированы, а на улицах начались массовые акции протеста.

Имамоглу — один из лидеров оппозиционной Республиканской народной партии и главный политический соперник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. За несколько дней до ареста его диплом аннулировали (по законам Турции человек без высшего образования не может избираться на пост президента). Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в администрации Эрдогана опровергли использование на протестах пластиковых пуль.