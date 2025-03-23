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Администрация Эрдогана: «пластиковые пули» на протестах в Турции — это баллоны с газом

В администрации Эрдогана опровергли использование на протестах пластиковых пуль
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Murad Sezer/Reuters

Центр по борьбе с дезинформацией при администрации турецкого президента в соцсети X опроверг данные о том, что полицейские используют против протестующих, поддерживающих арестованного мэра Стамбула, пластиковые пули.

В ведомстве заявили, что распространившиеся в сети фотографии «пластиковой пули» на самом деле являются снимками баллона со слезоточивым газом, который используют силовики для поддержания общественного порядка.

«Капсула используется с пейнтбольной винтовкой, работающей при максимальном давлении воздуха 15 джоулей», — заявили в центре.

23 марта суд арестовал мэра Стамбула Экрема Имамоглу по обвинению в коррупции и пособничестве Рабочей партии Курдистана, которая считается в Турции террористической. Имамоглу является главным политическим оппонентом действующего главы Турции Реджепа Эрдогана и рассматривался оппозицией как будущий кандидат на президентских выборах. После его задержания в Стамбуле и других городах прошли масштабные акции протеста. Полиция применила водометы и газ против демонстрантов, а власти блокируют дороги. Ведущие телеканалы прекратили прямые трансляции митингов.

Ранее в администрации Эрдогана высказались об эмодзи c мэром Стамбула.

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