Из-за обстрела храма XIX века в Курской области возбудили дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обстрела храма XIX века в Курской области. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Уголовное дело было возбуждено по статье о террористическом акте и уничтожении или повреждения объекта культурного наследия. По данным следствия, не позднее марта Вооруженные силы Украины обстреляли Свято-Троицкий храм в Судже, являющийся объектом культурного наследия. При атаке здание храма было повреждено и частично разрушено.

До этого российские следователи возбудили дело против Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за обстрела магазина в станице Белой, при котором пострадали дети. Против ВСУ было возбуждено уголовное дело по статье об организации и осуществлении террористического акта.

9 января СК завел уголовное дело после обстрела ВСУ поселка Теткино Курской области 8 января.

Ранее СК РФ возбудил уголовное дело из-за обстрела мирного населения Курской области.