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СК завел уголовное дело после обстрела Теткино Курской области

СК завел уголовное дело после обстрела ВСУ поселка Теткино Курской области
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Максим Блинов/РИА Новости

СК России завел уголовное дело после обстрела ВСУ поселка Теткино Курской области. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

«Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело в отношении боевиков ВФУ, причастных к террористическому акту против мирного населения Курской области», — говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что в результате атаки населенного пункта 8 января, пострадал мирный житель поселка Теткино.

Известно, что ранения получил мужчина 1963 года рождения. Как сообщил врио губернатора области Александр Хинштейн, пострадавшего увезли в в Курскую областную клиническую больницу.

До этого политтехнолог Михаил Павлив заявил, что украинские войска могли предпринять попытку контрнаступления в Курской области. Таким образом, они хотели продемонстрировать Вашингтону свою боеспособность, уверен специалист.

Ранее в Херсонской области мирный житель получил ранения в результате обстрела ВСУ.

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