СК РФ возбудил уголовное дело после обстрела ВСУ мирного населения Курской области

СК возбудил дело о теракте после обстрела ВСУ Кореневского района под Курском

Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело о теракте после обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) мирного населения Кореневского района Курской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что дело возбудило главное военное следственное управление СК РФ.

По данным СК, 20 января 2025 года украинские военные обстреляли с применением ракетной системы залпового огня «Вампир» жилые дома мирных жителей в населенном пункте Коренево. В результате действий ВСУ один человек получил ранение.

В ведомстве добавили, что в ходе следствия будут установлены и привлечены к ответственности все представители ВСУ, причастные к данному преступлению.

14 января суд вынес приговор украинским военнослужащим за совершение террористических актов в Курской области. По данным следствия, в Кореневском районе региона, в том числе в селах Краснооктябрьское, Снагость и Комаровка, фигуранты запугивали мирных жителей, неоднократно открывали огонь на поражение по российским военным и простым гражданам. Позже их удалось задержать.

С 6 августа 2024 года российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее свидетельница сообщила о расстрелах наемниками ВСУ мирных жителей Курской области.