Школы по всей России проводят уроки в память «о геноциде советского народа»

В российских школах проводят уроки в День единых действий в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает «Подъем».

«Детей <...> выстраивали в форме пятиконечной звезды и ставили на колени», — указывается в статье.

Как рассказали в школе башкирского села Новоиликово, учащиеся посмотрели видеофильмы о геноциде и фашизме, зажгли поминальные лампадки, выстроились в форме звезды, посидели на коленях.

«Дети с желанием участвовали и сделали своими руками эти лампадки», — пояснили в общеобразовательном учреждении.

Аналогичные мероприятия состоялись также в школах Мордовии, Чувашии, Крыма, Омской, Иркутской и Ростовской областей, Красноярского края и других российских регионах.

В прошлом году в Дне единых действий в память о геноциде советского народа приняли участие более 10,7 млн человек.

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