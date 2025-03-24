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Власти Курской области рассказали, сколько домов признаны разрушенными ВСУ

Хинштейн сообщил, что разрушенными ВСУ признаны 116 домов в Курской области
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Станислав Красильников/РИА Новости

Разрушенными в результате ударов украинских войск признаны 116 домов в Курской области. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале по итогам еженедельного заседания правительства Курской области.

Он рассказал, что всего курские власти выдали 7292 сертификата жителям приграничных районов, утратившим жилье, 2686 из них уже реализованы.

«116 домов признаны разрушенными благодаря содействию Минобороны и аэрофотосъемке», — подчеркнул губернатор.

24 марта официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила, что ведомство зафиксировало доказательства прицельной атаки украинских войск на жилой массив в двух районах Курской области.

Речь идет об атаках в период с 21 по 22 марта на жилой дом в Беловском районе и территорию частного сектора в поселке Конышевка Конышевского района, в результате которых пострадали два мирных жителя.

Всего в Курской области признали потерпевшими от действий ВСУ 43 тыс. человек.

Ранее Хинштейн сообщил о разрушении значительной части Суджи.

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