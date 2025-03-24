СК сообщил о доказательствах прицельной атаки ВСУ по жилому массиву в Курской области

СК: зафиксированы доказательства прицельной атаки ВСУ по домам в Курской области

Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила, что ведомство зафиксировало доказательства прицельной атаки украинских войск на жилой массив в Беловском и Конышевском районах Курской области. Ее заявление опубликовано в Telegram-канале СК.

«В рамках расследования уголовного дела о террористическом акте следователями Следственного комитета Российской Федерации зафиксированы очередные факты целенаправленной атаки объектов гражданской инфраструктуры со стороны вооруженных формирований Украины», — говорится в сообщении.

СК установил, что 21-22 марта украинские военные при помощи БПЛА сбросили взрывное устройство на жилой дом в Беловском районе и территорию частного сектора в поселке Конышевка Конышевского района. В результате этих действий пострадали два мирных жителя.

Следователи проводят работу с пострадавшими. Выполняются следственные действия, направленные на установление всех деталей произошедшего.

В ходе предварительного следствия будут привлечены к ответственности все представители ВСУ, причастные к совершению этих преступлений, добавила Петренко.

23 марта жители Курской области рассказали, что убирали картошку под обстрелами Вооруженных сил Украины и прятались в кустах от дронов.

Ранее сообщалось, что ВС России взяли под полный контроль движение по дороге от Украины на Суджу.