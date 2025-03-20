Хинштейн сообщил о разрушении значительной части Суджи

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в интервью на телеканале «Россия 24» заявил, что значительная часть освобожденного города Суджа, в том числе исторический центр, разрушена.

Он обратил внимание, что нужно восстановить город и его историческую часть с учетом мнения местных жителей. Хинштейн признал, что предстоит большая работа.

Врио губернатора отметил, что пока невозможно сформировать окончательный перечень объектов в приграничье, которые можно восстановить. Он объяснил это тем, что еще не везде завершены боевые действия и остается много населенных пунктов, которые находятся в красной зоне. Таким образом, строители, ремонтники и другие специалисты не могут оценить состояние объектов, а делать это только с воздуха невозможно.

Хинштейн заключил, что региональные власти начали составлять мастер-планы по каждому из пострадавших муниципалитетов.

19 марта президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры сообщил, что бойцы Вооруженных сил России завершают разгром противника в Курской области, вторгшегося в российский регион в августе 2024 года.

В сжатые сроки российским военным удалось освободить более 1100 км территории в Курской области. В частности, 13 марта стало известно об освобождении Суджи — единственного города, оккупированного ВСУ в ходе вторжения.

Ранее стало известно, что в операции «Поток» под Суджей участвовал священник.