Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Хинштейн сообщил о разрушении значительной части Суджи

Хинштейн: после ВСУ нужно восстанавливать значительную часть освобожденной Суджи
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в интервью на телеканале «Россия 24» заявил, что значительная часть освобожденного города Суджа, в том числе исторический центр, разрушена.

Он обратил внимание, что нужно восстановить город и его историческую часть с учетом мнения местных жителей. Хинштейн признал, что предстоит большая работа.

Врио губернатора отметил, что пока невозможно сформировать окончательный перечень объектов в приграничье, которые можно восстановить. Он объяснил это тем, что еще не везде завершены боевые действия и остается много населенных пунктов, которые находятся в красной зоне. Таким образом, строители, ремонтники и другие специалисты не могут оценить состояние объектов, а делать это только с воздуха невозможно.

Хинштейн заключил, что региональные власти начали составлять мастер-планы по каждому из пострадавших муниципалитетов.

19 марта президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры сообщил, что бойцы Вооруженных сил России завершают разгром противника в Курской области, вторгшегося в российский регион в августе 2024 года.

В сжатые сроки российским военным удалось освободить более 1100 км территории в Курской области. В частности, 13 марта стало известно об освобождении Суджи — единственного города, оккупированного ВСУ в ходе вторжения.

Ранее стало известно, что в операции «Поток» под Суджей участвовал священник.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами