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В Курской области 43 тыс. человек признали потерпевшими от действий ВСУ

СК признал 43 тыс. человек потерпевшими во время вторжения ВСУ в Курскую область
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Число жителей Курской области, признанных потерпевшими от атак Вооруженных сил Украины, достигло 43 тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным ведомства, председателю СК Александру Бастрыкину доложили, что следователи продолжают работу с жителями региона, пострадавшими от преступлений украинских военных.

В СК добавили, что жители освобожденных населенных пунктов рассказывали, как украинские войска запрещали им эвакуироваться и использовали их в качестве живого щита. Подобные методы ВСУ применяли в Мариуполе и других населенных пунктах против гражданского населения. Все выявленные факты тщательно документируются в рамках расследуемых уголовных дел, заключили в СК.

До этого в МЧС сообщали, что сотрудники российских экстренных служб и военнослужащие с 12 марта эвакуировали более 540 человек из Суджанского района Курской области. Для эвакуированных жителей Курской области были организованы 67 пунктов временного размещения. В настоящее время в них находятся более шести тысяч граждан.

Ранее в СК РФ перечислили организаторов атак БПЛА на регионы.

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