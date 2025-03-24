Убийство националиста Ганула в Одессе попало на видео

Полное видео убийства националиста Демьяна Ганула в Одессе появилось в сети. Соответствующие кадры публикует Telegram-канал RT.

На обнародованных кадрах видно, как Ганул с ранением бежит мимо магазина на улице, полной людей, и падает на асфальт. Мимо проходят люди и оглядываются на него. Затем к мужчине подходит неизвестный, перезаряжает пистолет и делает «контрольный выстрел» в голову.

После этого стрелявший неспешно покинул место преступления.

Ганула ликвидировали на людной улице в Одессе утром 14 марта. Следователи рассматривают несколько версий: среди них месть за помощь в организации задержания уклонистов от мобилизации. Ганул известен как один из участников поджога Дома профсоюзов 2 мая 2014 года.

Активистка Ольга Игнатьева считает, что этот инцидент — сигнал для сообщников националиста по поджогу Дома профсоюзов. ЕСПЧ возложил ответственность за это на украинские власти. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский отреагировал на ликвидацию националиста Ганула в Одессе.