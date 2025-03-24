Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В загоревшемся московском ЖК «Роза Росса» жители слышали взрывы

РИА Новости: в московском ЖК «Роза Росса» были слышны звуки взрывов

В жилом комплексе (ЖК) «Роза Росса» в Москве, на кровле которого начался пожар, жильцы услышали взрывы. Информации о пострадавших не поступало, об этом сообщает РИА Новости.

На месте пожара прозвучали несколько звуков, похожих на хлопки, передает корреспондент агентства. Уточняется, что сейчас на месте ЧП как минимум восемь пожарных машин, спасатели готовятся к тушению возгорания. Территория вокруг ЖК огорожена лентой.

До этого сообщалось, что в элитном ЖК в центре столицы начался пожар. Как писал Telegram-канал Mash, горят верхние этажи одного из зданий. Также загорелся пентхаус на последнем этаже здания стоимостью более миллиарда рублей в доме №7 на Зубовской улице, спроектированный итальянским архитектором и дизайнером Пьеро Лиссони.

До этого в Москве произошел пожар в многоквартирном доме. Из публикации следует, что здание расположено на Борисовском проезде. Другие подробности о ситуации на месте происшествия пока не поступали.

20 марта на Амурской улице, расположенной на востоке российской столицы, загорелся хостел. Пламя возникло на втором этаже здания. Как писал Telegram-канал SHOT, сотрудники экстренных служб эвакуировали пять человек. Одному из них потребовалась медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что у Инстасамки могут отсудить 13 млн рублей ущерба за пожар в центре Москвы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами