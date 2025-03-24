В загоревшемся московском ЖК «Роза Росса» жители слышали взрывы

В жилом комплексе (ЖК) «Роза Росса» в Москве, на кровле которого начался пожар, жильцы услышали взрывы. Информации о пострадавших не поступало, об этом сообщает РИА Новости.

На месте пожара прозвучали несколько звуков, похожих на хлопки, передает корреспондент агентства. Уточняется, что сейчас на месте ЧП как минимум восемь пожарных машин, спасатели готовятся к тушению возгорания. Территория вокруг ЖК огорожена лентой.

До этого сообщалось, что в элитном ЖК в центре столицы начался пожар. Как писал Telegram-канал Mash, горят верхние этажи одного из зданий. Также загорелся пентхаус на последнем этаже здания стоимостью более миллиарда рублей в доме №7 на Зубовской улице, спроектированный итальянским архитектором и дизайнером Пьеро Лиссони.

До этого в Москве произошел пожар в многоквартирном доме. Из публикации следует, что здание расположено на Борисовском проезде. Другие подробности о ситуации на месте происшествия пока не поступали.

20 марта на Амурской улице, расположенной на востоке российской столицы, загорелся хостел. Пламя возникло на втором этаже здания. Как писал Telegram-канал SHOT, сотрудники экстренных служб эвакуировали пять человек. Одному из них потребовалась медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что у Инстасамки могут отсудить 13 млн рублей ущерба за пожар в центре Москвы.