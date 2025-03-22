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Хозяева пострадавших квартир в Москве, где жила Инстасамка, начали готовить иски за ущерб

Mash: у Инстасамки могут отсудить 13 млн рублей ущерба за пожар в центре Москвы
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instasamka/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Хозяева пострадавших квартир на Тверском бульваре в центре Москвы, где жила Инстасамка, готовят иски в суд. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, жильцы собираются отсудить у собственницы квартиры, где Инстасамка жила со своим мужем, 13 млн рублей. Вероятно, сумму хозяйка сгоревших апартаментов потребует у звездной пары. Так, две жительницы собираются отсудить 2,5 и 4,9 млн рублей. У одной пострадали личные вещи во время тушения. Еще 5,4 млн ущерба насчитали у мужчины, в квартире которого упали люстры, появились трещины на потолке и вздулся паркет.

Mash выяснил, что ущерб самой съемной квартиры Инстасамки составил 10 млн. Помещение звездная пара снимала у Аллы Веремеенко — экс-супруги депутата Госдумы Сергея Веремеенко, подозреваемая в мошенничестве при продаже ТРК «Огни Уфы».

Сама певица заявляла, что хозяйка разрешила пользоваться камином. Никакого розжига туда не заливали, а сигареты курили только на балконе.

Пожар произошел 4 ноября прошлого года в арендованной квартире на Тверском бульваре. Причиной возгорания стал неисправный камин. Всего сгорели 65 квадратов чердака и пострадали 15 квадратов квартиры.

По данным Mash, дореволюционный дом, где произошел пожар, был полностью обесточен. А в результате действий пожарной службы затопило несколько квартир.

МЧС проверяло законность установки камина и перепланировки в квартире Инстасамки. Сама Зотеева после случившегося съехала из квартиры, которую арендовала за 550 тыс. рублей в месяц.

Ранее стало известно, что ущерб от ограбления квартиры певицы и актрисы Юлии Паршуты оценили в 10 млн рублей.

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