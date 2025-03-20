В хостеле на востоке Москвы произошел пожар

В хостеле, расположенном на востоке Москвы, произошел пожар. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По имеющейся информации, возгорание произошло в доме на Амурской улице в районе Гольяново. Пожар, сопровождаемый сильным дымом, начался на втором этаже. Внутри помещения оказались заблокированы три человека.

Вызванные на место происшествия пожарные эвакуировали пятерых пострадавших. Один из них передан медикам. Еще одного человека спасти не удалось.

Сейчас тушение пожара продолжается. Его причины пока неизвестны. Основными версиями являются короткое замыкание или неосторожное обращение с огнем.

19 марта сообщалось, что для тушения пожара на нефтебазе в Кавказском районе Краснодарского края группировку увеличили до 406 человек и 157 единиц техники. Ранее в тушении участвовали 357 человек и 140 единиц техники. Специалисты продолжают ликвидировать пожар на площади 4250 квадратных метров.

Ранее в центре долголетия в Москве произошло задымление.