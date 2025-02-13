Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Замглавы строительной компании обвинили в хищениях при строительстве для Минобороны

Замглавы компании-подрядчика Минобороны уличили в хищениях
close
Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

Заместитель генерального директора ФГУП «Главное управление специального строительства» Астемир Абаев арестован по обвинению в хищении свыше 400 млн рублей при строительстве объектов для Министерства обороны России в Дагестане. Об этом сообщило Главное военное следственное управление СК России в Telegram-канале.

Согласно информации ГВСУ, в настоящее время проводится расследование уголовного дела в отношении Абаева и сотрудников ФГУП «Главное военно-строительное управление №4». В ведомстве уточнили, что фигуранты дела подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере, связанном с выполнением государственного оборонного заказа (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По данным следствия, в период с 2019 по 2020 годы Министерство обороны России заключило контракты с ФГУП «ГВСУ № 4» на строительство объектов в Дагестане на сумму свыше 800 миллионов рублей. В 2020-2021 годах Абаев, будучи руководителем обособленного подразделения «Каспий» ФГУП «ГВСУ №4», в сговоре с подчиненными завысил цены на сырье и материалы, что привело к хищению более 400 млн рублей и нанесло значительный ущерб государству. Следственный комитет России сообщил, что Абаеву предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, и по ходатайству следствия суд решил взять его под стражу.

4 февраля сообщалось, что СК РФ завершил расследование дела о хищениях при фиктивном трудоустройстве более 150 человек в Военно-космическую академию имени Можайского.

Ранее СК возбудил дело против начальника жилищно-коммунального управления Минобороны РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами