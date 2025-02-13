Замглавы строительной компании обвинили в хищениях при строительстве для Минобороны

Заместитель генерального директора ФГУП «Главное управление специального строительства» Астемир Абаев арестован по обвинению в хищении свыше 400 млн рублей при строительстве объектов для Министерства обороны России в Дагестане. Об этом сообщило Главное военное следственное управление СК России в Telegram-канале.

Согласно информации ГВСУ, в настоящее время проводится расследование уголовного дела в отношении Абаева и сотрудников ФГУП «Главное военно-строительное управление №4». В ведомстве уточнили, что фигуранты дела подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере, связанном с выполнением государственного оборонного заказа (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По данным следствия, в период с 2019 по 2020 годы Министерство обороны России заключило контракты с ФГУП «ГВСУ № 4» на строительство объектов в Дагестане на сумму свыше 800 миллионов рублей. В 2020-2021 годах Абаев, будучи руководителем обособленного подразделения «Каспий» ФГУП «ГВСУ №4», в сговоре с подчиненными завысил цены на сырье и материалы, что привело к хищению более 400 млн рублей и нанесло значительный ущерб государству. Следственный комитет России сообщил, что Абаеву предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, и по ходатайству следствия суд решил взять его под стражу.

4 февраля сообщалось, что СК РФ завершил расследование дела о хищениях при фиктивном трудоустройстве более 150 человек в Военно-космическую академию имени Можайского.

Ранее СК возбудил дело против начальника жилищно-коммунального управления Минобороны РФ.