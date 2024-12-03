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Названа общая сумма исков Минобороны РФ к Военно-строительной компании

Сумма исков Минобороны РФ к Военно-строительной компании достигла 19,2 млрд руб.

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Общая сумма исков министерства обороны РФ о взыскании денежных средств с Военно-строительной компании (ВСК) за 11 месяцев 2024 года превысила 19,2 млрд рублей, что в 45 раз больше, чем за весь 2023 год. Об этом сообщает ТАСС.

В прошлом месяце Минобороны подало в суд 51 иск к ВСК на общую сумму 5,430 млрд рублей. При этом в 2024 году большинство исков были предъявлены в августе — всего 73 обращения. В сентябре и октябре военное ведомство еще 38 и 5 раз подавало в суд против ВСК.

Министерство и ВСК, которая является структурным подразделением оборонного ведомства, судятся из-за завышений стоимости работ по государственному контракту. Истец требует выплатить неустойки по госконтрактам, а также взыскать суммы, на которые были завышены работы, и задолженности.

3 сентября экс-главе Военно-строительной компании Андрею Белкову и его подельникам предъявили обвинения по делу о взяточничестве. Речь идет о незаконном вознаграждении при выполнении гособоронзаказа. Белкову грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее Минобороны РФ подало в суд на производителя спутников.

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