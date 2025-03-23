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Автомобилисты открыли стрельбу из автомата и попали на видео

В Приморье на видео попало, как автомобилисты устроили стрельбу из автомата

В городе Артеме Приморского края мужчины на автомобилях устроили стрельбу из автомата. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Приморья и Владивостока».

«В Артеме ночью группа людей развлекались, открыв стрельбу в воздух из автомата. После веселого застолья они решили отметить этот день чем-то необычным и запоминающимся, но не придумали ничего лучше, как начать палить в воздух», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как несколько мужчин сидят в автомобиле, при этом у одного из них в руках оружие. Далее на записи видно, как приморец стреляет в воздух.

До этого сообщалось, что во Владивостоке пассажир трогал школьницу в автобусе. Камера, установленная в общественном транспорте, запечатлела инцидент. На кадрах видно, как мужчина падает со своего сиденья на пол, после чего поднимается и начинает трогать школьницу за ноги. Девочка пытается убрать руки злоумышленника и отвернуться, но мужчина продолжает ее трогать.

Ранее приморцы устроили «жестокую» драку на дороге.

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