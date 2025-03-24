В Благовещенске девушка попала под колеса мусоровоза

В Благовещенске мусоровоз переехал 20-летнюю девушку, пострадавшая не выжила. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Девушка, сильно шатаясь, шла по Пионерской улице города, а затем прилегла прямо на дорогу. Водитель мусоровоза, сдавая автомобиль назад, не заметил ее.

12 февраля сообщалось, что в городе Алексине Тульской области грузчик упал в кузов мусоровоза и попал под пресс.

7 декабря сообщалось, что во французском департаменте Валь-де-Марн проснувшийся от шума мусоровоза мужчина выстрелил в мусорщиков из арбалета. В результате инцидента никто не пострадал. Полиция задержала стрелка, он уже попадал в поле зрения правоохранителей. Известно, что мужчина имеет ряд психических расстройств. Задержанного отправили в психиатрическую больницу, потерпевшие вернулись к работе на следующий день.

Ранее ребенок попал под колеса мусоровоза в Мурманске и оказался в больнице.