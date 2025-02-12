Грузчик попал под пресс в кузове мусоровоза

В Тульской области мужчина упал в кузов мусоровоза и попал под пресс

В Алексине устанавливаются обстоятельства несчастного случая с грузчиком, мужчину придавило прессом в мусоровозе, спасти его не смогли. Об этом сообщает СУ СК РФ Тульской области.

Инцидент произошел во время работы по загрузке бытовых отходов, грузчик упал в кузов мусоровоза, где работала установка для прессовки мусора. Мужчина получил тяжелые травмы, спасти его не смогли.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труды. Следователи изъяли документацию на предприятии, где работал потерпевший, устанавливаются все обстоятельства несчастного случая.

До этого сообщалось, что на заводе в Сибири начальник смены упал в кислоту, когда бросился помогать рабочим. Двое рабочих металлургического комбината открыли запорную арматуру и запустили насос, но в этот момент «рванул» кислотопровод. Начальник смены бросился им помогать, но поскользнулся и тоже упал в кислоту. Все трое были госпитализированы, их жизням ничего не угрожает.

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