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Проснувшийся от шума мусоровоза мужчина выстрелил в мусорщиков из арбалета

Во Франции мужчина выстрелил из арбалета в мусорщиков, которые его разбудили

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Во Франции мужчина напал с арбалетом на шумных сборщиков мусора, пишет газета Le Parisien.

Как сообщается, инцидент произошел 3 декабря в Нуазо, департамент Валь-де-Марн. Ранним утром местный житель проснулся из-за шума проезжающей мимо машины для сбора мусора. Потревоженный 50-летний мужчина выбежал из дома и сразу проявил агрессию. Он стал кричать на бригаду мусорщиков и винить их в своем преждевременном пробуждении, а затем вернулся обратно и вскоре вновь появился на улице в сопровождении питбуля.

На этот раз при себе у жильца был арбалет, он выстрелил в водителя мусоровоза и оператора машины. Болт прошел очень близко к плечу одного работника и задел другого, но прочная куртка защитила его. В результате никто не пострадал. Полиция задержала стрелка, он уже попадал в поле зрения правоохранителей. Известно, что мужчина имеет ряд психических расстройств, поэтому его состояние было признано несовместимым с содержанием под стражей. Задержанного отправили в психиатрическую больницу, потерпевшие вернулись к работе на следующий день.

Ранее россиянин выстрелил из арбалета в свою подругу.

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