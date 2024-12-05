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Ребенок попал под колеса мусоровоза в Мурманске и оказался в больнице

В Мурманске ребенок угодил под колеса мусоровоза

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Haggardous50000/Shutterstock

В Мурманске ребенок 2017 года рождения угодил под мусоровоз и попал в больницу. Об этом со ссылкой на УМВД России по региону сообщает murmansk.mk.ru.

По предварительной информации издания, все случилось 3 декабря возле учебного заведения, расположенного на улице Карла Маркса. Мужчина 1995 года рождения за рулем мусоровоза «Скания» допустил наезд на ребенка, когда совершал движение задним ходом.

В результате мальчик попал в медицинское учреждение. У него диагностировали тяжелые травмы, подробной информации о его состоянии не поступало.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшем тяжкий вред здоровью. Водителя мусоровоза отпустили под подписку о невыезде.

Ранее суд огласил решение о водителе BMW, который влетел в толпу в Челябинске.

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