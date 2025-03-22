В Киевской области Украины прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

Взрывы прогремели в районе водохранилища в Киевской области Украины. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

Громкие звуки были слышны на фоне воздушной тревоги, которую в субботу вечером объявили в Киеве и столичном регионе, а также еще в восьми областях Украины.

Утром 22 марта Telegram-канал «Военкоры Русской весны» сообщил, что российские ударные дроны «Герань» летят к зданию Верховной рады в Киеве. Отмечается, что в украинской столице слышны стрельба и взрывы. Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что беспилотники направляются в центр города. Украинские СМИ писали, что силы противовоздушной обороны пытаются отразить атаку.

До этого Россия пригрозила возобновить атаки на энергообъекты Украины, если республика продолжит атаковать российскую инфраструктуру. Москва прекратила наносить удары по объектам украинской энергетики после согласования с США 30-дневного моратория. В Киеве тоже поддержали отказ от подобных атак, однако впоследствии Вооруженные силы Украины нанесли удары по нефтебазе на Кубани и по газоизмерительной станции «Суджа». В Кремле после этого заявили, что Украине нельзя доверять.

Ранее ракетный удар поразил грузовое судно в порту Одессы.