К тушению лесного пожара на горе Кума в нацпарке Сочи подключили вертолет

В Сочинском нацпарке пожар на горе Кума начали тушить с помощью вертолета

К тушению пожара на площади около гектара в горах в Хостинском районе Сочи привлекли вертолет. Об этом сообщили в Telegram-канале городской администрации.

По данным властей, в лесном массиве на горе Кума около села Ореховка загорелась сухая растительность. Тушение осложняет ландшафт местности, но угрозы населенным пунктам нет — огонь распространяется вверх по склону, отметили в администрации.

Пожар ликвидируют 73 человека и 23 единицы спецтехники МЧС. Для устранения очагов тления в труднодоступных местах задействован вертолет КА-32, который уже сбросил 25 тонн воды.

До этого глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что площадь пожара на городском мусорном полигоне сократилась до 2,1 тысячи квадратных метров. Пожар, вспыхнувший утром в четверг, изначально распространился на 2,5 тысячи квадратных метров, но ночью пожарным удалось его локализовать. Кравченко подчеркнул отсутствие угрозы распространения огня на лесные массивы и жилые кварталы.

Ранее жители Туапсе сообщили об атаке беспилотников и пожаре на нефтебазе.