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Хинштейн предупредил, что Апачева оштрафуют после визита в Суджу

Хинштейн назвал вандализмом действия Акима Апачева в Судже
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Telegram-канал «Александр Хинштейн»

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале, что блогер и рэпер Аким Апачев будет оштрафован после поездки в Суджу.

По словам Хинштейна, Апачев обошел запрет оперативного штаба на въезд в приграничье.

«То, что блогер побывал в Судже и демонстративно занимался порчей имущества, подтверждает видео, которое он выложил у себя на канале», — говорится в сообщении.

По его словам, в действиях Апачева как минимум три состава административного правонарушения, включая вандализм.

Хинштейн добавил, что «от жителей, которые не могут без слез смотреть на разрушенные, а теперь еще и исписанные матом стены» поступила справедливая реакция, однако на нее был дан хамский ответ со стороны музыканта. Врио губернатора добавил, что все материалы будут переданы в компетентные органы.

До этого официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила, что украинские военнослужащие занимались мародерством и поджигали жилые дома в городе Судже, расположенном в Курской области. 13 марта российское министерство обороны сообщило об освобождении Суджи от формирований ВСУ. В боях за один из районных центров в Курской области участвовали подразделения группировки войск «Север».

Ранее журналисты попали под обстрел в Судже.

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