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Журналистка и оператор RT попали под обстрел в Судже

Журналистка и оператор телеканала RT попали под обстрел в Судже
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Александр Харченко/РИА Новости

Журналистка и оператор телеканала RT попали под обстрел в Судже. Об этом сообщается в Telegram-канале RT.

Документалист Ольга Кирий и оператор Антон Меркушев попали под обстрел в Судже во время съемки репортажа об эвакуации мирных жителей для документального фильма о зачистке Курской области от ВСУ. О ранениях журналистов не сообщается.

14 февраля Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали съемочную группу Первого канала в Курской области. В результате атаки оператор Юрий Шолмов получил минно-взрывную травму, осколочное ранение голени и акубаротравму (черепно-мозговая травма от действия минно-взрывной волны), которая может привести к нарушению кровообращения мозга, усилению внутричерепного давления, потере памяти, формированию рубцов в мозге, потере координации, слуха, зрения и т.д.

В МИД пообещали, что обстрелявшие журналистов «Первого канала» понесут наказание.

Ранее Песков прокомментировал обстрел журналистов под Горловкой.

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