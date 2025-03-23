Стало известно о мародерстве военных ВСУ в Судже

Украинские военнослужащие занимались мародерством и поджигали жилые дома в городе Судже, расположенном в Курской области. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, заявление которой опубликовано в Telegram-канале ведомства.

По ее словам, военные следователи продолжают опрашивать эвакуированных из Суджи граждан и собирать доказательства о преступлениях, которые совершали вторгшиеся в город бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Установлено, что в январе–феврале 2025 года в <...> Судже военнослужащие украинских <...> формирований занимались мародерством, совершали поджоги <...> домов, в которых находились мирные жители. Кроме этого, боевики <...> производили целенаправленные обстрелы жилых домов», — отметила Петренко.

Она уточнила, что из-за действий ВСУ ряд зданий в российском городе оказались полностью разрушены.

Как сказала представитель СК РФ, следователям предстоит установить личности всех причастных к этим преступлениям украинских солдат. Петренко подчеркнула, что после этого военные ВСУ будут привлечены к ответственности.

13 марта российское министерство обороны сообщило об освобождении Суджи от формирований ВСУ. В боях за один из районных центров в Курской области участвовали подразделения группировки войск «Север».

Ранее журналисты попали под обстрел в Судже.