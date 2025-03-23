Родным фельдшера, погибшей при атаке ВСУ в Запорожье, окажут помощь

Власти Запорожской области окажут помощь родственникам фельдшера, которая погибла во время атаки украинского дрона в селе Чубаревка. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

Ранения, несовместимые с жизнью, получила фельдшер — женщина 1971 года рождения. Балицкий уточнил, что водитель скорой помощи не пострадал.

«Нападение на медицинских работников, которые выполняют свой профессиональный долг, спасая жизни, является недопустимым и циничным актом, противоречащим всем нормам международного гуманитарного права и человеческой морали», — написал губернатор региона.

Также он выразил искренние соболезнования родным и близким фельдшера.

Днем ранее Вооруженные силы Украины при помощи беспилотника атаковали бригаду скорой помощи в Горловке в Донецкой народной республике (ДНР). Как сообщил мэр города Иван Приходько, в результате нападения никто не пострадал.

1 марта целью украинских беспилотников стала машина скорой помощи в Хомутовском районе Курской области. Врио губернатора региона Александр Хинштейн рассказал, что в результате удара дрона у машины было повреждено стекло и зеркало заднего вида.

Ранее ФСБ задержала медика скорой помощи, который наводил удары ВСУ на жилые дома.