ВСУ атаковали бригаду скорой помощи в ДНР

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали бригаду скорой помощи в Горловке при помощи беспилотника. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

«Бригада скорой медицинской помощи попала под атаку БПЛА на «Строителе». Сотрудники не пострадали», — заявил он.

17 марта в Горловке при атаке беспилотного летательного аппарата ВСУ на пожарную часть пострадали два сотрудника МЧС России. В ведомстве уточнили, что ранены пожарный и водитель. Их доставили в больницу с акубаротравмой.

До этого глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в Горловке в результате обстрелов со стороны подразделений украинской армии пострадали семь человек, включая двух подростков.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее силовики заявили, что командиры ВСУ угрожают бойцам репрессиями за выход из Суджи.