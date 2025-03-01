Беспилотники ВСУ атаковали скорую помощь в Курской области

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали автомобиль скорой помощь в Хомутовском районе Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«Сегодня удар нацистов пришелся по Хомутовскому району – в результате атаки дрона на автомобиль скорой помощи у машины посечено стекло и зеркало заднего вида. Медики, слава Богу, не пострадали», — написал он.

Еще одна атака была совершена на Беловский район. Вражеские дроны ударили по двум автомобилям. Там тоже обошлось без пострадавших.

1 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ атаковали Белгород. Дрон атаковал коммерческий объект, что привело к повреждению фасада и проводки.

До этого в Шебекинском городском округе в результате атаки ВСУ пострадали два человека. Обстрелу подверглось село Архангельское. Пострадавших доставили в больницу.

Ранее житель донецкого города Курахово рассказал об атаках со стороны ВСУ.