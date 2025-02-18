Сотрудники ФСБ задержали в Луганской Народной Республике сотрудника скорой помощи, наводившего удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по жилым домам. Об этом РИА Новости сообщили в региональном УФСБ.

«Я сотрудник «скорой помощи», 31 год работаю по данное время. Продолжаю работать на подстанции скорой помощи города Кременная. Передавал информацию о нахождении военнослужащих РФ на территории Украины товарищу», — рассказал задержанный мужчина.

Он добавил, что его собеседник в 2022 году уехал на подконтрольную Украине территорию, а до начала специальной военной операции он помогал военнослужащим украинской армии строительными материалами. Задержанный добавил, что ему не сообщали, куда будут наноситься удары, — при этоднако иногда задержанный передавал целеуказания на жилые дома.

Против сотрудника скорой помощи возбуждено дело по статье «Шпионаж».

До этого военный суд назначил лишение свободы братьям Матвею и Тимофею Мельниковым, обвиняемым в госизмене и попытке диверсии в воинской части в Подмосковье.

Ранее фигуранты дела о диверсии в подмосковной воинской части признали вину.