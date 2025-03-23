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На Кубани произошел выброс нефтепродуктов из горящего резервуара

Оперштаб: выброс нефтепродуктов из горящего резервуара произошел на Кубани
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Brendan McDermid/Reuters

В ночь на 23 марта на нефтебазе, расположенной в Кавказском районе Краснодарского края, произошел выброс нефтепродуктов из горящего резервуара. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативного штаба Кубани.

«Пострадавших нет. Часть нефтепродуктов, вылившихся за обвалование, — потушены. Другие строения и резервуары на территории нефтебазы повреждения не получили», — говорится в сообщении.

В оперштабе добавили, что после выброса нефтепродуктов площадь пожара увеличилась до 2 тысяч квадратных метров. В настоящее время продолжается ликвидация возгорания на втором резервуаре, а также специалисты охлаждают рядом стоящие емкости.

В ликвидации огня участвуют 473 человека и 189 единиц техники, отметили в оперштабе.

В ночь на 19 марта в небе над Краснодарским краем были уничтожены несколько дронов Вооруженных сил Украины. Однако их обломки упали на землю, в результате чего на нефтебазе в районе станицы Кавказская начался пожар. Вечером 21 марта площадь возгорания составляла 1250 квадратных метров. При тушении пожара пострадали двое спасателей. Они находятся в состоянии средней тяжести.

Ранее к тушению нефтебазы на Кубани привлекли четыре пожарных поезда.

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