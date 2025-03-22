В Подмосковье загорелся бункер с мукой

В подмосковной Кашире сотрудники МЧС тушат пожар в бункере с мукой

Пожар произошел в бункере с мукой в подмосковном городе Кашира, пожарные ликвидируют возгорание. Об этом сообщило МЧС России в Telegram-канале.

«В подмосковной Кашире сотрудники МЧС России тушат цех. На улице Ильича загорелся бункер с мукой. Пожар локализован на 920 квадратах», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, при пожаре никто не пострадал.

В данный момент на месте ЧП работают 35 пожарных и 11 единиц техники.

В ночь на 19 марта в небе над Краснодарским краем были уничтожены несколько дронов Вооруженных сил Украины. Их обломки стали причиной пожара на нефтебазе в районе станицы Кавказская. Вечером 21 марта площадь возгорания составляла 1250 квадратных метров. При тушении пожара пострадали двое спасателей.

В связи с пожаром содержание бензола в четырех точках в райцентрах Кавказская и Кропоткин Краснодарского края превысило норму.

Ранее иркутянин спас двух детей из горящей квартиры.