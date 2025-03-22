К тушению нефтебазы на Кубани привлекли четыре пожарных поезда

К тушению пожара на нефтебазе на Кубани привлекли четыре пожарных поезда

К тушению пожара на нефтебазе на Кубани привлекли четыре пожарных поезда. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба в Краснодарском крае.

Задачей поездов является подвоз воды из близлежащего пожарного водоема к нефтебазе. Сейчас продолжается тушение горящего резервуара, площадь возгорания на котором составляет 1250 кв. м. Остальные резервуары охлаждают, чтобы не допустить увеличение площади пожара. В борьбе с огнем участвуют 473 человека с использованием 189 единиц техники.

На фоне пожара в двух районах Краснодарского края была превышена концентрация бензола в воздухе.

В ночь на 19 марта в небе над Краснодарским краем были уничтожены несколько дронов Вооруженных сил Украины. Однако их обломки упали на землю, в результате чего на нефтебазе в районе станицы Кавказская начался пожар. Вечером 21 марта площадь возгорания составляла 1250 квадратных метров. При тушении пожара пострадали двое спасателей. Они находятся в состоянии средней тяжести.

Ранее ВСУ атаковали нефтебазу в Туапсе.