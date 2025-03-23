Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Десятки участков в Приангарье подтопило талыми водами

Талыми водами в Приангарье подтопило 56 участков и два жилых дома
close
Telegram-канал «Кобзевнасвязи»

В Иркутском районе подтопило талыми водами 56 участков и два жилых дома, ведутся работы по откачке воды. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

«В селе Хомутово подтоплено 9 жилых домов по улицам Изумрудная, Сельская, Терновая, Просторная, Ракитная, Крестьянская, в переулках Западный и Сельский. В зоне подтопления проживают более 250 человек», — рассказал он.

На данный момент производится откачка воды мотопомпами, работает техника – всего 29 единиц, задействовано три пожарных насосных станции.

Недавно в Минусинске Красноярского края, где река вышла из берегов, перекрыли два моста.

До этого в администрации Минусинска сообщили об эвакуации жителей четырех улиц в связи с угрозой подтопления. В прокуратуре Красноярского края уточнили, что в настоящий момент уже эвакуированы 22 человека, из них шесть — дети. Подтоплены оказались 13 дворов жилых домов.

Ранее в Аше в Челябинской области из-за паводка был введен режим ЧС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами