Десятки участков в Приангарье подтопило талыми водами

Талыми водами в Приангарье подтопило 56 участков и два жилых дома

В Иркутском районе подтопило талыми водами 56 участков и два жилых дома, ведутся работы по откачке воды. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

«В селе Хомутово подтоплено 9 жилых домов по улицам Изумрудная, Сельская, Терновая, Просторная, Ракитная, Крестьянская, в переулках Западный и Сельский. В зоне подтопления проживают более 250 человек», — рассказал он.

На данный момент производится откачка воды мотопомпами, работает техника – всего 29 единиц, задействовано три пожарных насосных станции.

Недавно в Минусинске Красноярского края, где река вышла из берегов, перекрыли два моста.

До этого в администрации Минусинска сообщили об эвакуации жителей четырех улиц в связи с угрозой подтопления. В прокуратуре Красноярского края уточнили, что в настоящий момент уже эвакуированы 22 человека, из них шесть — дети. Подтоплены оказались 13 дворов жилых домов.

Ранее в Аше в Челябинской области из-за паводка был введен режим ЧС.