В Аше в Челябинской области из-за паводка введен режим ЧС

В городе Аше Челябинской области введен режим локальной чрезвычайной ситуации из-за подтоплений. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Ашинского района Вадим Сергеев.

«Из-за образования затора в северной части реки Сим произошли подтопления в двух районах города Аша. Введен режим локального ЧС на ряде улиц города», — написал он.

Сергеев добавил, что в настоящий момент в зоне подтопления находятся 26 домохозяйств.

До этого сообщалось, что участок автодороги из города Аши в Миньяр Челябинской области закрыли из-за паводка. Уровень воды поднялся в реке Сим, что стало причиной затопления участков дорог в городе.

Накануне в миндортрансе сообщали, что в связи с резким повышением температуры окружающей среды и выпадением значительных осадков в южных и центральных районах Челябинской области началось обильное таяние снега. Переливы вод через проезжую часть автодорог наблюдаются в Пластовском, Чесменском, Сосновском, Миасском, Нагайбакском, Агаповском, Верхнеуральском и Саткинском районах области.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области начало затапливать дома из-за паводка.