В Минусинске из-за подтопления перекрыли два моста

В Минусинске перекрыли два моста из-за вышедшей из берегов реки

В Минусинске, где река вышла из берегов, перекрыли два моста. Об этом сообщил глава города Дмитрий Меркулов на своей странице во «ВКонтакте».

По словам мэра, оказались перекрыты оба моста через реку Минусинку. Вода зашла во дворы улицы Михайлова.

До этого в администрации Минусинска сообщили об эвакуации жителей четырех улиц в связи с угрозой подтопления. В прокуратуре Красноярского края уточнили, что в настоящий момент уже эвакуированы 22 человека, из них шесть — дети. Подтоплены оказались 13 дворов жилых домов.

13 марта в Гидрометцентре прогнозировали, что затопления в связи с весенним половодьем прогнозируются более чем в 25 регионах России.

В ведомстве рассказали, что в случае выпадения дождей возникнет угроза резкого повышения уровня воды на реках в Иркутской области, Красноярском крае, Абакане, Хакасии, Якутии. Возможно затопление поймы в Забайкальском крае и Бурятии.

Ранее десятки участков затопило из-за паводка в российском регионе.