В МЧС уточнили данные о прорыве дамбы в Минусинске

В Минусинске не идет речь о прорыве дамбы, там размыло временную земляную насыпь. Об этом РИА Новости сообщили в краевом управлении МЧС России.

«Там земельная насыпь была. Это временное сооружение. Его сегодня сооружали как раз [в качестве превентивных мер]», — сказали в ведомстве.

В МЧС добавили, что в настоящее время новых данных об эвакуированных нет.

До этого власти Минусинска призвали жителей четырех улиц эвакуироваться в связи с угрозой подтопления. В прокуратуре региона отметили, что в настоящий момент свои дома уже покинули 22 человека, из них шесть — дети. Подтоплены оказались 13 дворов жилых домов.

Позже глава Минусинска Дмитрий Меркулов сообщил, что в городе перекрыли два моста через реку Минусинку. По словам мэра, вода уже зашла во дворы улицы Михайлова.

13 марта в Гидрометцентре прогнозировали, что затопления в связи с весенним половодьем прогнозируются более чем в 25 регионах России.

Ранее десятки участков затопило из-за паводка в российском регионе.