Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МЧС уточнили данные о прорыве дамбы в Минусинске

МЧС: в Минусинске прорвало временную земляную насыпь

В Минусинске не идет речь о прорыве дамбы, там размыло временную земляную насыпь. Об этом РИА Новости сообщили в краевом управлении МЧС России.

«Там земельная насыпь была. Это временное сооружение. Его сегодня сооружали как раз [в качестве превентивных мер]», — сказали в ведомстве.

В МЧС добавили, что в настоящее время новых данных об эвакуированных нет.

До этого власти Минусинска призвали жителей четырех улиц эвакуироваться в связи с угрозой подтопления. В прокуратуре региона отметили, что в настоящий момент свои дома уже покинули 22 человека, из них шесть — дети. Подтоплены оказались 13 дворов жилых домов.

Позже глава Минусинска Дмитрий Меркулов сообщил, что в городе перекрыли два моста через реку Минусинку. По словам мэра, вода уже зашла во дворы улицы Михайлова.

13 марта в Гидрометцентре прогнозировали, что затопления в связи с весенним половодьем прогнозируются более чем в 25 регионах России.

Ранее десятки участков затопило из-за паводка в российском регионе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами