В реке Минусинка в Красноярском крае снизился уровень воды

Уровень воды в реке в Минусинске снизился на 180 сантиметров

Уровень воды в реке Минусинке в Минусинске на юге Красноярского края снизился на 180 сантиметров, заявили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что в городе остаются затопленными два приусадебных участка, а в пункте временного размещения остаются два человека.

Мэр Минусинска Дмитрий Меркулов подчеркнул, что движение на всех трех мостах через реку восстановят в ближайшее время. В текущий момент ведется мониторинг ситуации, а все силы и средства находятся в режиме повышенной готовности на случай подъема уровня воды.

До этого в администрации Минусинска сообщили об эвакуации жителей четырех улиц в связи с угрозой подтопления. В прокуратуре Красноярского края уточнили, что в настоящий момент уже эвакуированы 22 человека, из них шесть — дети. Подтоплены оказались 13 дворов жилых домов.

13 марта в Гидрометцентре прогнозировали, что затопления в связи с весенним половодьем прогнозируются более чем в 25 регионах России.

Ранее десятки участков затопило из-за паводка в российском регионе.