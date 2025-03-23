Стало известно, в каком возрасте траты у россиян выше всего

Максимальные траты у россиян в 2024 году оказались в возрасте 35–39 лет — в этом возрасте среднемесячные траты достигают 53 тыс. рублей. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные исследования лаборатории «СберИндекс».

По данным исследователей, наиболее экономными категориями населения оказались молодые люди 15–19 лет и пожилые люди 75–79 лет — их среднемесячные расходы почти на одном уровне и составили 23,8 и 23,9 тыс. рублей соответственно. Средний показатель месячных трат для россиян оказался на уровне около 39,5 тыс. рублей.

Исследователи также отметили, что в целом структура расходов изменилась в зависимости от возраста. Как правило, молодые люди тратят больше на развлечения, одежду и электронику, а люди среднего возраста больше инвестируют в жилье, образование детей и семейные нужды. Пенсионеры основную часть заработка тратят на продукты питания, лекарства и оплату услуг ЖКХ.

До этого опрос kp.ru показал, что пятая часть (21%) россиян копят на старость из опасений, что пенсии им может не хватить на достойную жизнь. По их словам, это поможет им ни в чем не нуждаться в будущем. 16% респондентов ответили, что откладывают деньги на жилье, улучшение условий проживания или ремонт. Еще 7% копят на детей, в том числе на их образование, чтобы они ни в чем не нуждались.

Ранее россиянам назвали размер зарплаты, гарантирующий максимум пенсионных баллов.