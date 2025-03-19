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Россиянам назвали размер зарплаты, гарантирующий максимум пенсионных баллов

В КП выяснили, что зарплата в 230 тысяч рублей обеспечит максимальную пенсию
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Inside Creative House/Shutterstock/FOTODOM

В редакции kp.ru выяснили, какой уровень дохода необходим для получения максимального количества пенсионных баллов за год. По данным издания, расчеты производятся по специальной формуле.

«Действует простой принцип — размер пенсии выше для людей с более высоким уровнем заработной платы и более длинным трудовым стажем. <...> Но пенсия замещает лишь определенную часть утраченной заработной платы. Какую — зависит от уровня предыдущих доходов», — объяснил старший научный сотрудник Центра Института социального анализа и прогнозирования ИПЭИ Президентской академии Виктор Ляшок.

Эксперты объясняют, что для присвоения одного пенсионного балла в 2025 году необходимо официально получать 23 тысячи рублей в месяц. Для получения максимальных 10 баллов за год нужно заработать не менее 2 миллионов 759 тысяч рублей, что составляет примерно 230 тысяч рублей в месяц. Например, при зарплате в 100 тысяч рублей в месяц за год можно накопить чуть больше 4 баллов.

Депутат Госдумы, член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин до этого говорил, что выбор выгодного фонда и управление накоплениями поможет россиянам увеличить пенсию, если они являются участниками накопительной пенсионной системы.

По его словам, важно также следить за правильностью учета трудового стажа и пенсионных взносов. Кроме того, можно использовать возможности срочной пенсионной выплаты и получить средства в более короткий срок.

Ранее стало известно, на что копят россияне.

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