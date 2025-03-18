Стало известно, на что копят россияне

Пятая часть (21%) россиян копят на старость из опасений, что пенсии им может не хватить на достойную жизнь. Это показал опрос kp.ru, в котором приняли участие 5,9 тысячи человек.

По их словам, это поможет им ни в чем не нуждаться в будущем. 16% респондентов ответили, что откладывают деньги на жилье, улучшение условий проживания или ремонт. Еще 7% копят на детей, в том числе на их образование, чтобы они ни в чем не нуждались.

6% опрошенных откладывают часть зарплаты на отдых, 4% — на покупку автомобиля, по 1% — на технику или бытовые вещи. 12% участников опроса открыли вклад не ради накопления, а ради процентов, чтобы сохранить и приумножить сбережения.

При этом 29% респондентов ответили, что тратят все свои деньги и живут сегодняшним днем. Оставшиеся 4% выбрали вариант «другое». Некоторые из них уточнили, что не могут делать сбережения, потому что их доход для этого слишком маленький.

Накануне руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман заявил, что банковские вклады являются одним из самых доходных инструментов для вложения денег в текущих условиях, в среднем доходность по ним составляет около 21%.

Ранее россиянам предложили идеи для вложений при снижении рубля.