В воскресенье в Москве ожидается сухая, без осадков погода

Синоптик Тишковец‎: температура в Москве днем поднимется до +8, ночью — до -2

В Москве в воскресенье будет малооблачная, сухая погода, аномально высокое атмосферное давление, воздух прогреется до +8°C. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «‎Фобос» Евгений Тишковец в беседе с РИА Новости.

«В воскресенье синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится практически центром антициклона, благодаря чему барометры к 10.00 покажут аномально высокие 764 миллиметра ртутного столба»‎, — сказал он.

По его словам, ветер в столице подует восточный и юго-восточный, со скоростью 2-7 метров в секунду.

В ночь на понедельник, 23 марта, ожидается переменная облачность, без осадков. Кроме того, похолодает до -2°C.

22 марта руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что выходные в Москве будут солнечными из-за повышенного давления и действия антициклона.

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что автовладельцам, живущим в столичном регионе, пока рано думать о смене зимней резины на летнюю, так как погода еще готовит снежные «сюрпризы» и заморозки. По словам метеоролога, в марте нельзя с уверенностью исключить очередную волну заморозков.

Ранее россиян предостерегли от резких физических нагрузок весной.