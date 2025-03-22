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В Гидрометцентре рассказали о погоде на выходные в Москве

Вильфанд: выходные в Москве будут солнечными и теплыми
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Алексей Майшев/РИА Новости

Выходные в Москве будут солнечными из-за повышенного давления и действия антициклона, температура днем может достигать +10°C. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он подчеркнул, что в городе будет много солнца, особенно с воскресенья, «потому что давление будет действительно высоким». По словам Вильфанда, ветер будет не очень сильным, а на европейскую территорию вышел мощный антициклон, который приносит дневное тепло.

Вильфанд напомнил, что в воскресенье давление может достигнуть максимально отмеченных показателей — около 764-765 мм ртутного столба — и поставить новый рекорд.

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что автовладельцам, живущим в столичном регионе, пока рано думать о смене зимней резины на летнюю, так как погода еще готовит снежные «сюрпризы» и заморозки.

По словам метеоролога, в марте нельзя с уверенностью исключить очередную волну заморозков.

Ранее россиян предостерегли от резких физических нагрузок весной.

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