Москвичам пообещали заморозки и снежные «сюрпризы»

Автовладельцам, живущим в столичном регионе, пока рано думать о смене зимней резины на летнюю, так как погода еще готовит снежные «сюрпризы» и заморозки. Об этом НСН рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По словам метеоролога, в марте нельзя с уверенностью исключить очередную волну заморозков. Сейчас формирование погоды и главную роль в атмосфере «перехватывает» скандинавский антициклон, который предстоящей ночью будет над Петербургом, а затем придет в столицу, рассказал Шувалов.

«Из-за этого циклона очень сильно растет давление. Ночные температуры в Москве в субботу будут около 2-4 градусов ниже нуля, по Московской области — до минус 5. Дневная температура вырастет до 5 градусов тепла», — отметил он.

В конце марта также в регионе ожидается снег, хотя погода при этом будет преимущественно солнечной. В воскресенье ночью вновь прогнозируется до -5 градусов в столице, днем может потеплеть до +8-9 градусов. Ожидается ясная и безветренная погода, отметил Шувалов.

«Однако под конец месяца могут быть сюрпризы, связанные со снегом, поэтому лучше не торопиться переобувать автомобили», — заключил синоптик.

До этого синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил, что температура воздуха в Москве в ночь на субботу, 22 марта, будет находиться в пределах 0...-2°С, днем +4...+6°С. По его словам, в этот день будет переменная облачность, осадки не ожидаются.

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