Россиян предостерегли от резких физических нагрузок весной

Весной необходимо постепенно увеличивать физическую активность, поскольку резкие нагрузки могут вызвать скачки давления и перегрузить сердечно-сосудистую систему. Об этом в беседе с РИАМО предупредил врач-кардиолог клиники «Медицина» (академика Ройтберга) Денис Соколов.

«Лучший вариант — постепенное увеличение интенсивности тренировок, начиная с прогулок и легких упражнений. Особенно полезны занятия йогой, плаванием и растяжкой, которые укрепляют сосуды без избыточной нагрузки», — сказал специалист.

Особое внимание он посоветовал уделять контролю пульса и общего самочувствия во время тренировок. Если возникают головокружения, слабость или одышка, необходимо немедленно остановиться и снизить интенсивность нагрузки, добавил Соколов.

Врач также порекомендовал весной употреблять больше продуктов, богатых антиоксидантами, калием и магнием, таких как орехи, жирная рыба и зелень. По его словам, смена сезонов может повлиять на уровень холестерина и артериальное давление, поэтому важно контролировать рацион.

Ранее врач объяснила, почему весной ослабевает иммунитет.