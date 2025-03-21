Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиян предостерегли от резких физических нагрузок весной

Врач Соколов: весной следует избегать резких физических нагрузок
close
Depositphotos

Весной необходимо постепенно увеличивать физическую активность, поскольку резкие нагрузки могут вызвать скачки давления и перегрузить сердечно-сосудистую систему. Об этом в беседе с РИАМО предупредил врач-кардиолог клиники «Медицина» (академика Ройтберга) Денис Соколов.

«Лучший вариант — постепенное увеличение интенсивности тренировок, начиная с прогулок и легких упражнений. Особенно полезны занятия йогой, плаванием и растяжкой, которые укрепляют сосуды без избыточной нагрузки», — сказал специалист.

Особое внимание он посоветовал уделять контролю пульса и общего самочувствия во время тренировок. Если возникают головокружения, слабость или одышка, необходимо немедленно остановиться и снизить интенсивность нагрузки, добавил Соколов.

Врач также порекомендовал весной употреблять больше продуктов, богатых антиоксидантами, калием и магнием, таких как орехи, жирная рыба и зелень. По его словам, смена сезонов может повлиять на уровень холестерина и артериальное давление, поэтому важно контролировать рацион.

Ранее врач объяснила, почему весной ослабевает иммунитет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами