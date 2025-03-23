Задержанный в Москве американец не признал вину в нападении на правоохранителя

ТАСС: американец Татер не признал вину в нападении на полицейского в Москве

Гражданин США Джозеф Татер отказался признать вину в нападении на сотрудника правоохранительных органов после задержания в московском отеле Radisson Blu Olimpyiskiy. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы дела.

«[Татер] виновным себя в совершении преступления <...> не признает», — говорится в документах.

В них уточняется, что американец заявил о трудностях при коммуникации с российскими полицейскими. По мнению мужчины, отсутствие профессионального переводчика в ходе следственных мероприятий могло стать причиной взаимного недопонимания между ним и стражами порядка.

Как рассказал иностранец, он является писателем и автором книги The Lost Art of Eye Foreplay. После выхода книги ему пришлось спешно покинуть США и попросить политическое убежище в РФ. Татер уверяет, что после завершения судебного разбирательства по инциденту в Radisson Blu Olimpyiskiy он хотел бы остаться в Москве.

В августе 2024 года Татер прилетел в российскую столицу с туристическими целями. Мужчина пытался заселиться в отель Radisson Blu Olimpyiskiy, но при регистрации сотрудники гостиницы указали ему на отсутствие миграционной карты. После этого в гостиницу прибыли полицейские, которые доставили гражданина США в отделение. Здесь он начал оказывать сопротивление стражам порядка и ударил одного из них, писала газета «Известия».

На этом фоне американца арестовали на 15 суток, а впоследствии возбудили против него уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. В результате суд продлил срок пребывания Татера в СИЗО.

22 марта текущего года следователи предъявили обвинение в окончательной редакции гражданину США. После этого материалы дела были направлены в Мещанский районный суд Москвы для принятия решения о привлечении мужчины к ответственности.

Ранее в Санкт-Петербурге заснувший в автобусе мужчина напал на правоохранителей, которые его разбудили.