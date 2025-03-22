В РФ завершили расследование дела американца, которому вменяется нападение на полицейского

Следователи предъявили обвинение в окончательной редакции 46-летнему гражданину США Джозефу Татеру, которому вменяется нападение на полицейского после скандала в отеле Radisson. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ надзорного ведомства.

В публикации отмечается, что гражданин США совершил деяние, попадающее под признаки преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса России «Применение насилия в отношении представителя власти».

Материалы дела были направлены в Мещанский районный суд Москвы для дальнейшего принятия решения.

Американец Джозеф Татер приехал в Россию в августе прошлого года с туристическими целями. Он устроил скандал в отеле Radisson Blu Olimpyiskiy, когда при заселении ему указали на отсутствие миграционной карты. Мужчину доставили в отделение полиции, где нарушитель порядка ударил сотрудника правоохранительных органов.

В этот же день Мещанский суд Москвы назначил Татеру административный арест на 15 суток за дебош. На него также завели уголовное дело по статье о применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти, в связи с чем мужчина остался под стражей. В ноябре суд продлил гражданину США срок ареста до 14 января 2025 года.

Ранее россиянин вызвал полицейских, чтобы остаться наедине с девушкой, и напал на них.