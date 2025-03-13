Заснувший в автобусе россиянин напал на полицейских, которые пытались его разбудить

В Петербурге мужчина напал на сотрудников полиции, потому что хотел поспать

В Санкт-Петербурге будут судить мужчину, который применил силу к полицейскому, сообщили в городской прокуратуре.

Инцидент произошел утром 1 декабря прошлого года на конечной остановке одного из автобусных маршрутов. Водитель заметил, что в салоне остался мужчина, который находился в состоянии алкогольного опьянения и не реагировал на просьбы покинуть автобус. В конце концов на место решили вызвать стражей порядка.

Прибывшие сотрудники патрульно-постовой службы направились к молодому человеку, представились и предъявили служебное удостоверение. Когда инспектор попросил пассажира проследовать в служебный автомобиль, тот вывернул ему большой палец правой руки и был задержан.

29-летнего уроженца Карелии обвинили в применении насилия в отношении представителя власти. Мужчина объяснил, что просто спал и не хотел выходить из автобуса, в ближайшее время он предстанет перед судом.

Ранее двое пьяных россиян напали на полицейских и натравили на них собаку.